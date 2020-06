Come ogni giorno, alle 18, la Protezione civile pubblica i dati quotidiani relativi allo sviluppo della pandemia; è importante leggere questi dati per capire ed individuare l’andamento del contagio in Italia. Questi i dati di oggi:

Nuovi contagi: +122

+122 Decessi: +18

+18 Guariti: +1159

+1159 Soggetti attualmente positivi: 19.573

19.573 Incremento dei soggetti attualmente positivi: -1.064

-1.064 Tamponi: 41.135

41.135 Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 0,29%

I dati regione per regione:

Lombardia 93.173 (+62, +0,1%; ieri +143)

Emilia-Romagna 28.260 (+17, +0,1%; ieri +22)

Veneto 19.250 (+3; ieri +2)

Piemonte 31.254 (+6, ieri +7)

Marche 6.775 (+1; ieri +3)

Liguria 9.939 (+4, +0,%; ieri +8)

Campania 4.634 (+10, +0,2%; ieri +7)

Toscana 10.217 (+6, +0,1%; ieri +1)

Sicilia 3.073 (+1, ieri nessun nuovo caso)

Lazio 8.033 (+8, +0,1%; ieri +8)

Friuli-Venezia Giulia 3.305 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila) Abruzzo 3.282 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Puglia 4.529 (+2, ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.438 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Bolzano 2.633 (nessun nuovo caso, ieri +11)

Calabria 1.175 (+1, +0,1%; ieri +1)

Sardegna 1.360 (per un ricalcolo, la Sardegna registra un numero inferiore di casi rispetto a quelli registrati ieri)

Valle d’Aosta 1.193 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Trento 4.465 (+1, ieri +1)

Molise 444 (nessun nuovo caso, ieri +3)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il dodicesimo giorno di fila)