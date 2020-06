L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni RAI dopo la vittoria ai rigori contro la Juventus nella finale di Coppa Italia. Queste le sue principali parole:

“Il mondo del calcio mi ha dato più di quello che ho dato io, economicamente ed umanamente. Nella vita pensi sempre che toccherà prima ai tuoi genitori, quando succede quello che è accaduto a me non lo accetti. Chi fa questo lavoro è fortunato e per questo voglio vedere gente che ci mette passione. Non ho nessun rimpianto e per questo voglio senso di appartenenza, rispetto e serenità. Quando fai le cose bene poi i risultati vengono. Dobbiamo giocare queste ultime 12 partite con rispetto e non possiamo mollare l’obiettivo della qualificazione in Champions. Ci dobbiamo provare e giocando ogni 3 giorni ci sarà spazio per tutti“.