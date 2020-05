La polemica sull’eventuale ripresa della Serie A non sembra finire mai: infatti, dopo le belle notizie di ieri, in tarda serata la Lega di Serie A ha respinto alcuni punti del nuovo protocollo, quelli voluti ed imposti dal Comitato tecnico scientifico.

Molte squadre di Serie A sembrano essere contrarie ai punti del protocollo in cui è previsto un maxi ritiro e la responsabilità di un positivo a carico dei medici del club: già l’Udinese si era espressa contro queste regole, ma ora anche una big di Serie A alza i toni.

Infatti, come riporta Repubblica, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha definito “inapplicabili” le richieste avanzate dal protocollo e chiede una revisione di queste norme. Infatti, l’ad dell’inter ha usato queste parole:

“Non vogliamo fare nessuna polemica, ma con queste regole è impossibile andare in ritiro! O si cambiano subito o non vedo alternative”.