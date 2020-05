Alfonso De Nicola torna a parlare; dopo l’emanazione del nuovo protocollo che tanto sta facendo discutere, l’ex medico sociale del Napoli si è unito alle altre voci e ha attaccato anche lui quei punti che hanno mandato in confusione tutte le squadre. Queste le parole rilasciate a Radio Marte:

“Nessun medico serio si prenderebbe la responsabilità di un positivo: ormai le squadre sono formate in tutto da 50 persone. I medici, anche a livello contrattuale e assicurativo, non possono e non vogliono prendersi queste responsabilità. Pensate anche ai club minori: è impossibile garantire la sicurezza al 100%. Questo protocollo è impossibile da attuare: qualsiasi medico sportivo ne è al corrente, ma nessuno ha detto nulla, neanche le autorità. Io mi auguro solo che vada tutto bene, ma con i protocolli e le porte chiuse non sarà un calcio entusiasmante e coinvolgente”.