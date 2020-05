L’eredità di José Maria Callejon in caso di una sua probabile partenza sarà molto impegnativa da sostenere; Giuntoli sta sondando il terreno in questi giorni per trovare un sostituto giovane e affidabile e uno dei nomi circolati negli ultimi giorni è quello di Riccardo Orsolini, esterno del Bologna.

Il suo agente, Donato Di Campli, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del rendimento e del futuro del suo gioiellino. Queste le sue parole:

“Sono orgoglioso di essere l’agente di un ragazzo così umile, così serio e professionista. Riccardo diventerà fortissimo in prospettiva: nonostante il ruolo difficile in cui gioca, io credo che abbia grossi margini di miglioramento e che possa diventare fortissimo in prospettiva. Futuro? Credo che resterà a Bologna: infatti, la crisi del Coronavirus impedirà alle squadre di fare investimenti “pesanti” sui giovani, per cui non mi stupirei se i vari Chiesa, Castrovilli, Tonali restassero nelle loro attuali squadre”.