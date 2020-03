Sky – Nuova ipotesi per i recuperi della 26esima giornata

La situazione del sistema calcio rispetto all’ allarme del Covid-19 si fa sempre più complicata, infatti dopo il recente rinvio del posticipo della 26ma giornata fra Sampdoria e Verona si inizia già a pensare alla prossima giornata e agli eventuali recuperi delle partite.

Un ulteriore aggiornamento viene riportato da Sky Sport. L’ emittente satellitare infatti ha riportato che la Lega Calcio sta valutando come ipotesi da discutere di poter giocare tutte le sei partite rinviate in questo weekend nel prossimo fine settimana del 7, 8 e 9 marzo, distribuendo le partite tra sabato, domenica e lunedì. Ovvero: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal, Udinese-Fiorentina, Sampdoria-Verona si potrebbero tutte giocare nel weekend prossimo.

Così facendo la 27ma giornata slitterebbe alla settimana successiva e così via, sino ad arrivare al 13 maggio ed aggiungere un turno infrasettimanale per non protrarre ancora le date delle partite, in vista anche dell’Europeo.

Un altro problema sarà trovare la data per i recuperi delle quattro partite della 25ma giornata (Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma). Per queste partite c’è ancora da individuare una data reale per consentire a tutte le squadre di giocare le partite rimandate, visti gli impegni e i calendari fitti.