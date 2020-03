Una delle partite che si è giocata quest’oggi, ma che ugualmente ha destato polemiche in relazione all’allerta CoronaVirus, è stata quella tra Lecce ed Atalanta. In Puglia non c’è alcun focolaio attivo ed attualmente non è una regione a rischio ma non è stata vietata la trasferta ai tifosi bergamaschi che invece appartengono alla Lombardia che è una delle regioni maggiormente esposte al CoronaVirus.

Tuttavia, come si apprende dalla redazione di Sky Sport, allo stadio Via del Mare di Lecce, dopo la partita sono stati fatti i controlli di temperatura con il termoscanner a tutti i tifosi, non solo quelli del settore ospiti ma anche ai padroni di casa. Una misura di controllo, seppur minima, è stata quindi presa anche se resta da capire la coerenza di alcune decisioni che hanno portato a far giocare a porte chiuse o non far giocare nelle regioni a rischio ma ad accettare tifosi provenienti da quelle regioni nelle partite disputate a porte aperte nelle regioni, invece, ancora non contagiate.