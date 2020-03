Dopo le fatiche di Champions ,il Barcellona è chiamato ad un ulteriore big match, nello specifico El Clasico, un match attesissimo e molto importante in chiave classifica, dato che i blaugrana a più due dai blancos vogliono blindare la vetta della classifica e magari volare a più 5.

La partita si gioca al Bernabeu, un campo difficile calcato da campioni di ineguagliabile qualità. Questa sera Setien schiera 11 leoni per rompere l’ equilibrio che dopo 91 anni sembra paradossale. Rispetto al martedì di Champions solo 2 cambi per il tecnico ex Betis, notizia importante: ha recuperato Piquè dopo il lieve infortunio di martedì con il Napoli.

Dalla porta parte uno dei migliori portieri al mondo quale Ter Stegen in difesa linea a 4 con Semedo, Piqué, Umtiti e il ritrovato Jordi Alba assente a Napoli; a centrocampo De Jong, Busquets, Arthur; in attacco solito trio Vidal, Griezmann e Messi.

Per i Merengues Zidane scelgie un 4-3-3 con Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Vinicius.