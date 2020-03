L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con degli elogi per Gennaro Gattuso: il Napoli batte il Torino e vince la terza gara di fila in campionato, quindi l’esame può dirsi superato, anche se magari non a pieni voti nonostante una partita dominata. Il vento è cambiato, non sarà bello questo Napoli, ma è diventato concreto. C’è tanto di Gattuso in questa rinascita, l’ha saputa ricostruire settimana dopo settimana.