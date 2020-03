I due giornalisti, Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli, durante la trasmissione Campania Sport, si sono trovati d’accordo nel constatare che il rinvio delle gare in Serie A avrebbe falsato il campionato. Iannicelli sostiene che:

“Il campionato in questo modo è irregolare, ci ha guadagnato la Juve che non affronta l’Inter senza pubblico in un momento così delicato! E’alquanto ridicolo che si siano rinviate alcune partite e poi mercoledì e giovedì in Coppa Italia le gare si giochino“.

A questo discorso si è riallacciato anche Umberto Chiariello:

“E’ una situazione imbarazzante. L’Inter dovrà decidere di autoeliminarsi dall’Europa League per non avere il calendario troppo ingolfato verso aprile e maggio? Questa, tra l’altro, è una situazione che danneggia anche il Napoli, siccome l’Inter arriverà alla gara del San Paolo riposata, non avendo neanche giocato lo scontro scudetto“.