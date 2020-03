Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe gia avvisato FIGC e CONI nel voler giocare Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia prevista giovedì 5 Marzo alle 20:45 al San Paolo, di volerla giocare a porte aperte, con le stesse disposizioni date per l’altra semifinale, Juventus-Milan in programma mercoledì sera. Il patron azzurro è preoccupato perchè non è d’accordo con la decisione della Lega dello slittamento di molte gare degli ultimi due turni di Serie A e ha già allertato le autorità competenti che se a Napoli dovessero essere applicate misure di emergenza sanitaria, di voler spostare la data della partita per consentire ai tifosi azzurri di recarsi allo stadio.