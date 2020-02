Secondo il Corriere della Sera: “Possibile slittamento per Napoli-Inter, di Coppa Italia”.

Difatti il rinvio di Inter-Sampdoria ha complicato si non poco il calendario dei nerazzurri, che tra impegni di Europa League, di Coppa Italia e dello stesso Campionato non hanno spazi utili per recuperare il match.

Per cui secondo il Corriere della Sera si sta pensando di rinviare l’intero turno delle semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter) per far recuperare tra 4 e 5 marzo la gara tra Inter e Sampdoria.

Turno di Coppa Italia che sarebbe a sua volta recuperato il 13 maggio (giorno prescelto per la finale) con la finale che slitterebbe al 20 maggio.