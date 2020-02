Sky – Sampdoria-Napoli: le ultime di formazione, buone notizie dall’infermeria per Gattuso!

Le ultime di formazione in vista di Sampdoria-Napoli, prossimo impegno degli azzurri in campionato, arrivano dall’emittente satellitare Sky: le notizie positive per Gattuso arrivano dall’infermeria, con Koulibaly e Mertens che hanno ricominciato a lavorare col gruppo.

E’ chiaro che KK non verrà rischiato subito, al massimo per lui ci sarà uno spezzone di partita per fargli riassaggiare il campo. In mezzo Demme favorito per giocare con Zielinski al centro, Rischia il posto Fabian, con Lobotka apparso in grande condizione negli allenamenti e Gattuso che potrebbe concedergli una chance dal primo minuto.

In avanti conferma per il tridente Callejon-Milik e Insigne, con Mertens che al pari di Koulibaly non verrà rischiato da Gattuso.

Di seguito i possibili 11 in campo: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.