CorrMezz – Mertens-Napoli, si vuole continuare insieme: le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive riguardo la situazione di Dries Mertens:

“In questo mercato di gennaio, Dries Mertens è stato molto richiesto. Il belga era stato individuato dal Chelsea per sostituire l’eventuale partente Giroud. Il club londinese era arrivato ad offrire 10 milioni di euro, ma il Napoli ha detto no. La società partenopea proverà ad avvicinarsi alle sue richieste per il rinnovo di contratto, che scadrà a giugno. In questi giorni le parti si aggiorneranno”.