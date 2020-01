Non si ferma il mercato in casa Napoli.

Secomdo quanto riferito nell’edizione di Sky calciomercato dal giornalista Gianluca Di Marzio, l’affare Petagna è concluso: domattina le visite mediche per il calciatore che resterà in prestito alla Spal fino a giugno. Trattativa conclusa per 17 milioni più tre di bonus.