CorrSport – Giuntoli fa la spesa a Verona: oltre Amrabat due nomi nel mirino

Non solo Amrabat, il Napoli lavorare con il Verona per portare in azzurro anche Amir Rrahmani e Marash Kumbulla. La squadra di Juric rappresenta senz’altro una delle liete sorprese del campionato 2019/2020, con il club partenopeo che starebbe pensando di pescare in casa scaligera alcuni talenti che si stanno mettendo in luce.

Di Amrabat e Rrahmani si è già parlato nelle scorse settimane, ma come rivela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’asse con l’Hellas potrebbe scaldarsi ancora di più in virtù dell’interesse per il difensore classe 2000.

La priorità per Gattuso è ora trovare un centrocampista centrale, ma senza dubbio per la seconda metà di gennaio ci saranno nuovi aggiornamenti su questo fronte…