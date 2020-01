Gazzetta – Effetto mini-abbonamenti: per Napoli-Inter sugli spalti è atteso uno dei migliori risultati stagionali

Cresce la febbre per Napoli-Inter, con i tifosi azzurri desiderosi di vedere all’opera la squadra di Gattuso dopo la festa Natalizia sperando che la vittoria con il Sassuolo abbia dato una scossa a tutto l’ambiente. Come vi abbiamo raccontato, la società ha riaperto la campagna abbonamenti per il girone di ritorno e i frutti si cominciano a vedere già a partire dalla sfida coi nerazzurri.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Curva B superiore sarebbe già esaurita e le proiezioni fanno pensare che gli spettatori sarannoa circa 40mila. Un risultato niente male se si pensa che per la prima parte di stagione persino contro un avversario del calibro del Liverpool non si superarono i 38mila tagliandi venduti.