Gennaro Gattuso ha diramato i convocati per l’amichevole di oggi alle 18 contro il Pescara, test importante in vista del campionato.

Il mister calabrese ha convocato 25 calciatori per questa partita: in particolare, spicca la prima convocazione per Petagna, da quando è guarito dal Covid, ma soprattutto l’assenza di Arek Milik, ormai un vero e proprio separato in casa.

Questo l’elenco dei convocati:

I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti