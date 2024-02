Capitan Di Lorenzo presenterà la sfida al Barcellona con Calzona: ecco quando

Sarà capitan Di Lorenzo a presentare la partita di domani con il Barcellona con il nuovo tecnico Calzona. La conferenza sarà anche una sorta di presentazione per il nuovo allenatore, che torna in azzurro dopo le esperienze da vice di Sarri e di Spalletti. A Di Lorenzo l’arduo compito di rispondere alle domande dei giornalisti sull’andamento della stagione e su cosa non ha funzionato nella breve esperienze di Garcia prima e Mazzarri poi. Appuntamento fissato per questa sera alle 19:30.