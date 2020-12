Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad che domani affronterà il Rijeka in Europa League nel girone del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

“Domani sarà come una finale, vogliamo vincere ma non sarà assolutamente facile. Il Rijeka sa come mettere in difficoltà i propri avversari, lo si è visto nelle due partite contro il Napoli. Senza la giusta pressione è in grado di arrivare rapidamente nella trequarti avversaria. Non penso ad Az-Napoli, dobbiamo concentrarci su di noi e vincere per puntare la qualificazione”.