Venerato: “Gattuso ha rinnovato con il Napoli, il tweet arriverà a breve”

L’esperto di mercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il momento che sta attraversando la squadra partenopea e sul rinnovo di Gattuso: “I legali di Gattuso stanno valutando tutto per quanto riguarda i contratti per il prolungamento. Quello che i tifosi devono sapere è che il Napoli ha rinnovato il contratto del tecnico calabrese, quindi non c’è nessun problema in tal senso. Il club azzurro non ne fa una questione di vita e di morte. Il tweet del presidente del Napoli arriverà questa settimana o la prossima, bisognerà attendere tutti i tempi per la lettura del contratto. Poi non dimentichiamo che ci sono anche altri contratti da rinnovare e valutare attentamente, quelli dei collaboratori di Gattuso. Il tecnico in sede di contrattazione ha fatto una richiesta specifica al presidente, che venissero rinnovati anche i contratti del suo staff”.