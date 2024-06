Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal di alcuni calciatori rientranti dai prestiti. Secondo De Maggio sono arrivate offerte da Torino e Venezia per Walid Cheddira, ma Conte ha bloccato tutto. Così come per Gaetano cercato dal Parma e per ora congelata la cessione. Il tecnico vuole valutare tutti in ritiro a Dimaro prima di prendere una decisione definitiva. Anche Zerbin è un osservato speciale e non si muoverà prima di luglio.