Come riporta Valter De Maggio a Radio Goal, Antonio Conte e il ds Manna sono all’Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele. ADL e l’ad Chiavelli hanno lasciato l’hotel in anticipo per permettere il faccia a faccia con Giuffredi. Intorno alle 15.30 l’agente di Di Lorenzo ha raggiunto l’hotel e ora inizieranno a parlare del futuro del capitano.