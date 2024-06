Cds – Il Napoli attende di cedere Osimhen per trattare Lukaku: Manna punta ad abbassare il prezzo del belga

Il Corriere dello Sport quest’oggi si sofferma sulla probabile partenza di Victor Osimhen e sull’eventuale arrivo di Romelu Lukaku come sostituto: “Adl spera di capitalizzare al massimo la partenza di Victor Osimhen, valutato 130 milioni di euro da contratto fino al 2026; e il Chelsea vuole fare lo stesso con Romelu Lukaku, legato ai Blues fino al 2026 ma acquisibile direttamente, con il suo consenso, per 37,5 milioni di sterline; più o meno 44 milioni di euro. Lukaku, 31 anni, non sarà ceduto in prestito come a Inter e Roma, e andrà via soltanto a titolo definitivo. I Blues, entro il 30 giugno, hanno la necessità impellente di realizzare incassi e plusvalenze per soddisfare le regole del Fair Play finanziario inglese e rientrare nei parametri. Va da sé che i 37,5 milioni di sterline della clausola sarebbero manna dal cielo. Il Manna del Napoli, il direttore sportivo, però punta decisamente ad abbattere i costi e aspetta. L’Al-Ittihad, nel frattempo, è tra i club che fanno sul serio per Romelu: è alle prese con il nodo Benzema, vorrebbe portarlo in Arabia Saudita e pagherebbe la clausola per intero“.