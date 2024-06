Cds – Napoli, Manna continua a trattare con l’entourage di Hermoso, si cerca l’accordo sull’ingaggio

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna riporta di un Giovanni Manna che sta insistendo con Hermoso e il suo entourage per convincerlo a venire a Napoli: “Manna parla anche con l’entourage di Mario Hermoso che di Buongiorno può diventare compagno, non alternativa. I due affari sono slegati. Sono trattative parallele. Lo spagnolo si è appena svincolato dall’Atletico Madrid. Può diventare un’occasione a zero. Si lavora all’intesa sull’ingaggio. Sullo sfondo resistono Perez dell’Udinese e Demiral dell’Al-Ahli“.