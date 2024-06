Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter de Maggio, ha parlato della situazione di Osimhen a Radio Goal: “Oggi potrebbe essere una giornata molto importate per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. Sono tutti a lavoro per sbloccare la situazione e ieri si è mosso il primo tassello con il passaggio di Mbappe dal PSG al Real Madrid. Stiamo monitorando la giornata, c’è da fare grande attenzione in questi giorni”.