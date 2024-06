L’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli: “Sono a Napoli per festeggiare il mio compleanno con la mia famiglia. Qualche giorno fa è nato mio figlio qui. Conte è un grande colpo per il Napoli. Rialzerà gli azzurri dopo questa sfortunata annata, è un ottimo allenatore con tanto carattere. Il Presidente ha fatto la scelta giusta, sono sicuro che il Napoli farà una grande stagione”.