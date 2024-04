Cds – Napoli, difesa da rifondare: in molti potrebbero lasciare

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha fatto il punto sulla situazione in difesa degli azzurri: “Il nuovo Napoli ripartirà da Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui. Saranno loro i punti fermi della prossima difesa del Napoli. A questo terzetto vanno aggiunti poi Mazzocchi e Olivera. In bilico invece sono i due brasiliani Juan Jesus e Natan entrambi reduci da una stagione davvero molto negativa. Alla fine il titolare è stato Juan Jesus che ha il contratto in scadenza tra un anno. La sua permanenza, considerando la prospettiva contrattuale, sarà oggetto di valutazioni vicendevoli: se ne parlerà a fine campionato, il nuovo corso vorrebbe evitare storie in scadenza. Scenario, questo, che potrebbe coinvolgere Ostigard. Quest’ultimo non è certo di restare con la maglia del Napoli nella prossima sessione di mercato“.