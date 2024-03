CdS – ADL fa sul serio per Sudakov: l’ucraino è il perfetto erede di Zielinski

Dopo aver trascorso otto stagioni con la maglia azzurra, le strade di Piotr Zielinski e del Napoli sono destinate a separarsi: ad attendere il polacco a giugno c’è l’Inter che ha già trovato un accordo verbale.

Intanto, la società partenopea sta già pensando al suo erede. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis si sta muovendo in prima persona per piazzare uno dei colpi più importanti della prossima stagione, Georgiy Sudakov : “La società di De Laurentiis fa sul serio, ci ha provato e ci riproverà, pur consapevole dell’alta valutazione del giocatore e della forte concorrenza, soprattutto dalla Premier”.

Il centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk sarebbe il sostituto ideale di Zielinski che, nei giorni scorsi, ha confermato l’interesse del Napoli nei suoi confronti: “Sudakov, perfetto erede di Zielinski per ruolo e caratteristiche, si è già sbilanciato proprio in nazionale con apprezzamenti pubblici al Napoli e la voglia mai nascosta di ripartire presto da un nuovo club per continuare a crescere”.