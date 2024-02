Schira: “Mbappe vicino al Real Madrid da svincolato”

L’esperto di mercato Nicolò Schira svela alcune importanti novità sull’attaccante di proprietà del PSG Mbappè:

“Kylian Mbappè si avvicina al Real Madrid come free agent da luglio 2024. Il Real Madrid sta spingendo per ingaggiare il giocatore francese di livello mondiale. Il PSG non si è arreso e sta aspettando la decisione finale di KM7”.

Questa operazione di calciomercato potrebbe essere collegata con il futuro dell’attaccante del Napoli Osimhen. Con la partenza dell’attaccante francese il club parigino si fionderebbe sull’attuale numero nove del Napoli fresco di rinnovo con una clausola rescissoria di circa 130 milioni di euro.