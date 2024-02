Afragola, il sindaco: “Centro sportivo? Bisogna prima chiarire alcune cose”

Antonio Pannone è stato intervistato al TGR Campania. Il sindaco di Afragola, cittadina in provincia di Napoli, ha parlato della possibilità di costruire un centro sportivo per la SSC Napoli. Ecco cosa ha dichiarato Pannone:

“Afragola ha il lato positivo della dotazione infrastrutturale migliore di tutta l’area metropolitana di Napoli: c’è l’Alta Velocità, l’Asse Mediano, il metrò regionale, in futuro la linea Afragola-Napoli, ma bisogna fare i conti con i proprietari dei suoli in questione. Con De Laurentiis c’è un dialogo aperto, ma oltre all’orgoglio ovvio va fatta chiarezza rispetto ad un iter procedurale che per quanto agile fa riferimento ad una trattativa con i privati”.