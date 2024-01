Napoli, si sta chiudendo la trattativa per Perez. Mazzarri voleva Theate

Secondo fonti interne, la pista che avrebbe portato Nehuen Perez in azzurro sta per chiudersi, e a confermarlo c’è anche la permanenza di Ostigard in azzurro.

Mazzarri non è convinto di poter tornare a schierare la difesa a 4 con Perez. Quindi non è una bocciatura per il calciatore ma solo una questione di ordine tattico.

Il desiderio di Mazzarri era Arthur Theate per varie caratteristiche: centrale che spezza la linea, accorcia e ricompatta anche grazie alle sue qualità di velocità e di letture.

Tutti aspetti che secondo il tecnico non possiede l’argentino dell’Udinese.