Popovic-Napoli, è fatta! C’è l’indizio social

Arriva anche l’indizio social che conferma ulteriormente il passaggio di Popovic al Napoli. Sul suo profilo Instagram il classe 2006 ha dedicato una storia con un messaggio di ringraziamento verso il suo allenatore al Partizan U17. Questo le sue parole:

“Grazie per la comprensione, la pazienza, la fiducia e per ogni lezione. Ti sarò sempre grato mister”. Il tecnico poi risponde così: “Buona fortuna nel tuo nuovo club, te lo meriti”. Il talento serbo sarà girato in prestito al Monza fino a giugno.