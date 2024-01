Dopo la trattativa tra Frosinone e Napoli per Popovic, poi saltata per mancanza di posti extra comunitari, è arrivato l’inserimento del Monza di Palladino. Secondo Gianluca Di Marzio, non sarebbe solo il classe 2006 a raggiungere il club brianzolo, ma anche Alessio Zerbin. Questo dimostra quanto i rapporti tra il club gialloblu e quello azzurro si siano raffreddati.