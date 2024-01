De Maggio: “Barak? Ho l’impressione che il Napoli stia facendo il mercato di Giuntoli. Ecco cosa serve alla squadra”

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per il programma Radio Goal.

Il giornalista, parlando di calciomercato, si è espresso riguardo alcuni nomi accostati al Napoli: “Si parla di Antonio Conte per la prossima stagione sulla panchina del Napoli, ma non mi faccio condizionare dalla sua presenza all’Olimpico di Torino. E poi c’era anche Ventura”.

Inoltre, De Maggio spende alcune parole su altri movimenti della società partenopea, sia in entrata che in uscita: “Sta tornando di moda il nome di Barak associato al Napoli, così come Diallo (che andrà alla Juventus). Ho l’impressione che questa finestra di mercato sia il mercato di Giuntoli. Konè e Perez? Il Napoli è interessato a loro, ma per me ci vuole un grande leader. Inoltre, con il passaggio di Dragusin al Tottenham potrebbe sfumare Zanoli al Genoa, che non vuole restare a Napoli”.