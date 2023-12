Per il dopo-Osimhen si guarda a Boniface

Sempre Victor, sempre nigeriano, non Osimhen, bensì Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, protagonista di una gran partenza in Bundesliga con la squadra di Xabi Alonso.

Il centravanti è arrivato ai tedeschi in estate, dietro il pagamento di 20,5 milioni di euro, e ha raggiunto già quota 15 gol in tutte le competizioni in 22 partite.

Ha già raggiunto i gol stagionali in campionato dello scorso anno all’Union St. Gilloise, anche se lì era stato il capocannoniere dell’Europa League.

Victor Osimhen è vicino al rinnovo fino al 2026, ma non c’è ancora la firma. E’ più un accordo ponte per dare al Napoli una possibilità contrattuale in più in caso di cessione.

I papabili candidati restano quindi Boniface e Jonathan David, che gioca al Lille, entrambi valutati intorno ai 40 milioni di euro.