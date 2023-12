Trevisani: “Scandalo arbitrale in Napoli-Frosinone, il VAR non poteva intervenire!”

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, è intervenuto a RDS dopo la clamorosa sconfitta casalinga del Napoli contro il Frosinone in Coppa Italia. Secondo il giornalista, nel corso del match c’è stato un intervento arbitrale da considerare “allucinante”, specificatamente in occasione del momentaneo gol del vantaggio degli azzurri, poi annullato. Ecco le sue parole:

“La partita di ieri conferma il valore enorme di Spalletti. Garcia ed ora Mazzarri non riescono neanche ad avvicinare il livello raggiunto da Spalletti e gli stessi giocatori fanno una fatica tremenda. Al netto di uno scandalo arbitrale allucinante, con l’arbitro ed il VAR che entrano in un’azione in cui non potevano entrare, ma la partita poi è proseguita ed il Napoli ha confermato di far fatica”