Compagnoni: “Mazzarri ha fatto un errore. A Napoli ci vorrebbe Freud”

Maurizio Compagnoni è intervenuto a Sky Sport per parlare del brutto momento che sta passando il Napoli.

Ecco le sue parole: “Al Napoli ci vuole Freud, prendiamo in caso la partita di ieri contro il Frosinone. Hanno giocato le seconde linee e non è stato un brutto Napoli, meritava anche di andare in vantaggio. Poi, sono entrati quelli che Mazzarri chiama i titolarissimi ed è stato lo sprofondo. Ci sarebbe una cosa che non riguarda solo il Napoli, ma in generale: molto spesso gli allenatori fanno questo tipo di turnover durante queste partite perché, magari, non ritengono la Coppa Italia una priorità”.

Poi Compagnoni ha continuato: “Detto questo, la squadra azzurra ha già perso l’obiettivo scudetto, ha un ottavo di finale molto impegnativo in Champions. Forse, è stato esagerato perdere contro il Frosinone, però, quando interpreti queste partite con le seconde linee, secondo me è anche giusto. Probabilmente, ti danno molto di più in termini di concentrazione, danno più importanza alla partita”.

Infine ha concluso: “Pensate a quando la Roma prese la batosta in Norvegia, arrivò quando Mourinho mise in campo proprio i titolari. Dunque, collegandomi alla partita di ieri, sono entrati cinque titolarissimi che non erano connessi con la partita, inconsciamente erano scarichi mentalmente. Proprio per questo, secondo me, gli allenatori dovrebbero evitare questo errore. A un certo punto, buttano i titolari a 20 minuti dalla fine e non è detto che questi abbiano la spina attaccata. In ogni caso, però, il crollo dei partenopei è inspiegabile, ci sono giocatori che hanno un rendimento imbarazzante rispetto alla passata stagione”.