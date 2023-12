Marotta su Zielinski: “Conosciamo la sua situazione contrattuale, vi dico tutto”

Giuseppe Marotta è uno degli amministratori delegati più influenti nel panorama calcistico sia italiano che europeo. Nel post partita di Napoli-Inter, è stato intervistato da Fabrizio Romano che gli ha chiesto se punterà su Zielinski vista la scadenza del suo contratto nel 2024. Ecco le parole dell’amministratore delegato dell’Inter.

“Zielinski è sicuramente un giocatore molto promettente ed il faro del centrocampo del Napoli. Sappiamo che il giocatore è in scadenza nel 2024, tuttavia non vogliamo aprire trattative se non abbiamo ben chiara la situazione”.