Ecco come riparte il Napoli lunedì 4 dicembre, Zanoli ancora a parte

Dopo la brusca sconfitta per mano dell’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli ha ripreso ad allenarsi questa mattina al centro d’allenamento di Castel Volturno. La squadra partenopea preme per arrivare al massimo della forma alla sfida contro la Juventus, prevista per venerdì 8 Dicembre.

Mazzarri ha un’ emergenza importante da risolvere in fase difensiva, sin da quando è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli. Mathias Olivera è fermo a causa di una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, Mario Rui tornerà solo dopo la metà di Dicembre.

Quindi il mister si è ritrovato costretto a ricorrere alla soluzione di Natan e Juan Jesus sulla sinistra, e contro la squadra di Allegri non dovrebbe cambiare, dato che Zanoli, fuori anche contro l’Inter, è fermo in infermeria a causa della lombalgia.

La squadra oggi si è divisa in due gruppi: coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa presenti sul campo sono stati impegnati in lavoro aerobico e seduta tattica. Zanoli ha svolto allenamento personalizzato in palestra.