Come riporta il giornalista Marco Barzaghi, è stato offerto Alex Meret all’inter . Il portiere friulano è in scadenza nel 2025 con il Napoli e questa potrebbe essere un’idea per l’inter. Ma i nerezzurri guardano anche all’ estero dove si parla molto bene di Illan Meslier, portiere in forza al Leeds. Naturalmente il capitolo portieri per il momento passa in stand-by date le grandi prestazioni di Sommer.