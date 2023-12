Napoli-Inter, parla Auriemma: “Vi svelo la differenza tra le due squadre”

Archiviata ormai la sconfitta contro il Real Madrid, il Napoli ora deve concentrarsi sulla prossima sfida, in cui incontrerà l’Inter. I nerazzurri, al comando della classifica dall’inizio del campionato, stanno dominando la competizione. Una vittoria per i partenopei riaccenderebbe sicuramente le speranze, che ormai si sono affievolite in maniera quasi decisiva. Proprio di questa sfida ha parlato Raffaele Auriemma a Tele A.

Ecco le sue parole: “Ho avuto modo di guardare sia la partita del Napoli col Real Madrid che quella dell’Inter con il Benfica. Ho visto due squadre completamente diverse. L’Inter perdeva 3-0, ma ha rimontato fino al 3-3 e quasi segnava il gol del 3-4, con una forza mentale spaventosa. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno una determinazione che non vedo nel Napoli. La differenza tecnica è minima, le due compagini di equivalgono, ma il furore agonistico mi sembra molto differente”