Dopo Hertha Berlino e Fiorentina sta per tramontare anche l’ipotesi Fenerbahce per Diego Demme. Secondo quanto riferito da Sporx, il centrocampista tedesco ai margini del progetto Napoli e fuori rosa sarebbe stato offerto al club turco, che – dopo alcune valutazioni – avrebbe deciso di non prendere il classe ’91. I partenopei vogliono liberarsi di Demme a causa del suo ingaggio pesante e proveranno a farlo nelle prossime settimane.