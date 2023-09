Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, in cui ha parlato anche della possibilità per il 22 del Napoli di diventare capitano della Nazionale: “Spalletti lo sa, ma se fosse lui sarebbe davvero una scelta giusta. Spalletti è l’uomo che rivoluzionerà il calcio italiano. Gravina non poteva scegliere meglio”