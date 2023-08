Secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa per il rinnovo di Mario Rui si è interrotta, dopo l’incontro del club con l’agente del portoghese, Mario Giuffredi. Le parti sono distanti e non è esclusa la partenza, in caso di opzioni interessanti sul mercato, sia per il terzino che per la società. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e su di lui si erano mosse Lazio e Al Nassr.