Sassuolo, Carnevali: “Osimhen in Arabia? ADL troverà la soluzione”

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’Arabia Saudita e di Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Osimhen in Arabia? De Laurentiis è troppo bravo e troverà sicuramente una soluzione importante, per cui sarà lui un po’ a dettare legge su quello che può essere il mercato arabo, perché è un grande presidente. Arabia Saudita? Questo che sta succedendo non è che mi piaccia tanto. Non sono neanche così convinto che il mercato che sta facendo possa portare a realizzare un campionato importante. Ci vorrà del tempo, i giocatori sono importanti, ma sono pochi. Per costruire un campionato di livello ci vuole tempo, ci vogliono dirigenti e allenatori”.