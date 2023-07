In serata, c’è stato un incontro tra De Laurentiis e Rudi Garcia all‘Hotel Brittanique, in cui si è svolto un summit di mercato.

I due non erano da soli: infatti, con loro c’era sia Micheli che Andrea Chiavelli. ADL avrebbe garantito a Garcia di voler fare qualsiasi sforzo per garantire la permanenza di Osimhen per un altro anno.

Inoltre, si è fatto il punto sul papabili sostituto di Kim, con Ko Itakura come primo nome sulla lista del club.