Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il difensore del Torino, Perr Schuurs ha diverse richieste da molti club esteri. Su tutti, secondo il quotidiano, il Porto avrebbe messo sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro. Pronta è stata la risposta del presidente granata, Urbano Cairo, che ha rifiutato la proposta ed ha rilanciato fissando il prezzo per il difensore olandese a 40 milioni di euro.

Richiesta importante che ha fatto tentennare il club portoghese e non solo. Anche il Napoli, probabilmente, virerà su altri profili dopo che aveva osservato il calciatore ex Ajax per diverse settimane come possibile sostituto di Kim.