Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Alessandro Zanoli è finito nel mirino di diversi club di Serie A e non solo. La trattativa per Davide Faraoni del Verona come vice Di Lorenzo, potrebbe sbloccare il trasferimento del terzino partenopeo dopo la ottima esperienza alla Sampdoria.

Non sarà facile per il Napoli chiudere la cessione visto che sono tante le squadre interessate a Zanoli. In Italia ci sono Verona, Udinese e Monza con quest’ultima che è la destinazione preferita dal calciatore. All’estero ci prova il Celta Vigo ma l’ex Carpi ha già espresso con chiarezza la volontà di restare in Serie A.