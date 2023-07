Gazzetta – Tre nomi sul piatto per il dopo Osimhen: due giocano in Serie A

Victor Osimhen dovrebbe rimanere sotto il Vesuvio almeno per un altro anno.

Nel caso in cui il Napoli riuscisse a vendere il campione nigeriano per una folle cifra di mercato, però, ci sarebbero già tre alternative sul piatto per sostituire l’attaccante. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha citato i possibili eredi di Osi, tra i quali spiccano due attaccanti della Serie A e il solito David del Lille che continua a piacere nonostante la valutazione alta dei francesi per la cessione: “Il Napoli ha comunque pensato a tre nomi: in pole c’è Jonathan David del Lilla, reduce da un’annata particolarmente prolifica (26 gol in 40 partite) e perfetto da un punto di vista del Lilla, reduce da un’annata particolarmente prolifica (26 gol in 40 partite) e perfetto da un punto di vista anagrafico, avendo 23 anni. Più indietro Rasmus Hojlund dell’Atalanta e Beto dell’Udinese: conoscono il calcio italiano, ma ad altissimi livelli non godono ancora di una fiducia incondizionata”.